2020/02/19 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة.وقالت قيادة العمليات في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن “جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات”.وأكد “عدم وجود أي معتقل أو موقوف من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة”.ووجّه قائد عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة تعلن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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