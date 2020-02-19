2020/02/19 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 900 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية في مناطق وسط وجنوب البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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