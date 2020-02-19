2020/02/19 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تحمل الحكومة مسؤولية حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الاطراف جنوب وجنوب غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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