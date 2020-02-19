2020/02/19 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى دهشة العالم برمته لمشاركة ابناء الشعب الايراني في مراسم الشهيد سليماني مضيفا ان الشهيد سليماني كان رمزا للمقاومة والاستقرار واستتباب الامن في ايران والمنطقة وان التاريخ الايراني سيخلد هذه المراسم في ذاكرته.وتابع الرئيس روحاني في تصريحات له اليوم الاربعاء قائلا ان المشاركة الجماهيرية بمراسم تشييع الشهيد سليماني اثبتت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس روحاني: مخطىء من يعتقد أنه لا يمكن احباط حظر اميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس روحاني: مخطىء من يعتقد أنه لا يمكن احباط حظر اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).