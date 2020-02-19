احباط محاولة تهريب 8كغم مخدرات من اقليم كردستان لكندا

2020/02/19 | 10:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة تهريب 8كغم من المخدرات الى كندا.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها "ضبطت 5كغم من مادة الترياق و3كغم من مادة كيتامين مخبأة داخل مواد احتياطية لعجلة نوع جرافة بطريقة محكمة".

واضافت، ان "المتهمين كانا يرومان عبر شركة، نقل تلك المواد المخدرة الى كندا"، مشيرة الى ان "المتهمين ايرانا الجنسية وقد القي القبض عليهما".

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