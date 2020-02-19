2020/02/19 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تؤدي عادة فرقعة الأصابع أو الرقبة إلى إرسال مفاصلك إلى “التقاعد المبكر”.أوضح كونستانتين تيرنوفا، اختصاصي جراحة العظام لوكالة “سبوتنيك”، سبب هذه العادة السيئة وكيفية التخلص منها.وأشار الاختصاصي إلى أن فرقعة الإصبع ليست مجرد صوت مزعج، وأن محبي “الفرقعة” يضرون بصحتهم.وقال تيرينوفا: “يحب الكثير من الناس فرقعة أصابعهم أو رقبتهم.ويعزى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاطر فرقعة الأصابع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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