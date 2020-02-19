2020/02/19 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول امريكي يؤكد على وجود شراكة مع قوات الأمن العراقية لادارة العملية الامنية المستقلة … أعلنت السفارة الامريكية في العراق، يوم الاربعاء ان مساعد وزير خارجية بلادها لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر اجرى امس زيارة الى العاصمة بغداد واجتمع بالرئاسات الثلاث وابلغهم بضرورة وضع حد لعمليات القمع ضد المتظاهرين السلميين.اقر المزيد : الاعرجي ابرز المرشحين […]

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