2020/02/19 | 10:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الكلية 12 الف دولار .. محكمة الموصل تصادق اعترافات 11 متاجرا بالاعضاء البشرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 10:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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