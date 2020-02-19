حكومة اقليم كوردستان تخصص ميزانية لمواجهة كورونا

2020/02/19 | 10:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص ميزانية مالية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم ان حكومة الاقليم خصصت ميزانية لمواجهة الفيروس في كوردستان، مشيرا الى ان الوزارة اصدرت تعليمات الى مديريات الصحة للاستعداد في مواجهة اية حالة.

وكان البرزنجي قد اعلن يوم الاثنين عدم تسجيل اية حالة اصابة بين صفوف العائدين الى اقليم كوردستان من الصين والبالغ عددهم 104 اشخاص، مؤكدا خلو الاقليم من الفيروس.

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