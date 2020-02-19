كيف تدمر دهون البطن بالخيار؟

2020/02/19 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهون البطن تثير قلق الجميع حيث يسعى الأشخاص للتخلص منها بكل الطرق، لما لها من أضرار كبيرة على صحة الإنسان وارتباطها بأمراض، مثل: القلب، الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، السكري، وحتى السرطان .وللتخلص منها تحتاج إلى قدر كبير من العمل الشاق، مثل: اتباع حمية غذائية صارمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون، وممارسة التمارين الرياضية.ويعتبر

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