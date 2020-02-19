كوكو المتهور

2020/02/19 | 10:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجابري أُزيل الحديث النبوي الشريف “إنما بُعثت معلماً” بأصباغ من تلك التي تستخدم في كتابة عبارات إغلاق المؤسسات والمدارس، من عصابة مكافحة الدوام، ويعتبرون إغلاقها بأمر الشعب، وخط فوق […]

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