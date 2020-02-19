2020/02/19 | 10:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #وزارة_الصحة القطرية ، أمس الثلاثاء، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لأحد المواطنين.يأتي هذا بعد اسبوع على إعلان وزارة الصحة الإماراتية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الإمارات.. كورونا في قطر) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الإمارات.. كورونا في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).