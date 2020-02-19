فلاح أمين الرهيمي - الشعب يمهل ولا يهمل

2020/02/19 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الجماهير الواسعة من الشعب العراقي لم تخرج إلى الشارع للنزهة أو قضاء الوقت ويتعرضون للموت والجراح والاختناق والخطف والعنف المفرط وإنما مارسوا عمل وإرادة وتظاهروا من أجل ضمان حقوقهم المشروعة الذي فرضه الدستور العراقي وبسبب الخلل والتقصير والإهمال وسرقة حقوقهم وتعرضوا بسبب ذلك إلى الجوع والبطالة والإهمال من الدولة في تقديم الخدمات والالتزام بحقوقه التي فرضها الدستور لهم وبعد أن تنكر وجحد نواب الشعب ......

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