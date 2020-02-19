2020/02/19 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير امني يكشف كواليس زيارة منزل «الحلبوسي» من الكتل السنة والكرد المستقلة … كشف الخبير الامني والاستراتيجي، هشام الهاشمي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.اقر المزيد : وفد كردي يصل بغداد في زيارة عاجلة للتفاوض مع علاوي حول الحكومة الجديدة وقال […]

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