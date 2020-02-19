5 أشكال لمانيكير الأظافر موضة شتاء 2020

2020/02/19 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد الأظافر من الأمور المهمة لدى النساء، فهي تكمل اطلالتهن، وتعتبر من أبسط الطرق لرفع درجة الأناقة، ولذلك تسعي الكثيرات الي اختيار المانيكير المناسب والفاخر، وذلك من خلال الجمع بين طبقة أساسية من اللون الشفاف أو الأسود أو الأحمر مع ألوان أخرى مميزة.ومن ثم إليكي موضة 2020 التي تساعدك في إختيار المانيكير الذي يناسب اطلالتك الجذابة.الأظافر الملونة: فهي

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