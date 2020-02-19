بعد أمطار وغيوم وعواصف رعدية.. البرد يعود بهذا اليوم

2020/02/19 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق” ان “طقس يوم غد الخميس سيكون في عموم المناطق، غائماً مع تساقط زخات مطر والحرارة تنخفض بضع درجات”.وأضاف ان طقس الجمعة المقبلة سيكون في “الوسط صحو مع بعض الغيوم وغائم جزئياً مع […]

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