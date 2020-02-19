تحقيق الموصل تصدق اعترافات عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في نينوى

2020/02/19 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن، الأربعاء (19 شباط 2020)، اقوال 11 متهماً بتشكيل عصابة للإتجار بالأ...





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