بالفيديو.. النجباء تنشر فيديو لهبوط طائرة عسكرية بالسفارة الأمريكية وتعلّق: ’’أقرب مما تظنون’’ !

2020/02/19 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشر نصر الشمري، معاون الأمين العام لحركة النجباء والمتحدث الرسمي باسم الحركة، شريطاً مصوراً يظهر في...





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