تصديق اعترافات 11 متهماً بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في نينوى

2020/02/19 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق صدقت محكمة تحقيق الموصل الايمن اقوال 11 متهماً بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية (الكلى) في محافظة نينوى، مبيناً ان”سعر الكلية الواحدة وصل الى 12 الف دولار”.واضاف البيان ان “المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة […]

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