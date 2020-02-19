غرق 14 مهاجرا في المحيط الأطلسي قبالة المغرب

2020/02/19 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 14 مهاجراً، بينهم طفلان، مصرعهم إثر غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.وقالت منظمة “ووتش ذي ميد آلارم فون” التي تتلقّى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في تغريدة على تويتر إنّه “بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب صباح أمس الثلاثاء.وفقًا للناجين، […]

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