وصفات طبيعية تجعل شعرك أجمل 2020

2020/02/19 | 10:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفات طبيعية تجعل شعرك أجمل جمال المرأة يكمن في شعرها، ولان شعرك سر جمالك، أحنا هنساعدك تجعلي شعرك جميل، من خلال الوصفات الطبيعية المنزلية.وصفة عصير الكزبرة: المكونات: كوب واحد من أوراق الكزبرة المفرومة الطازجة، ثلاث أو أربع ملاعق كبيرة من الماء، فرشاة صبغة الشعر.طريقة التحضير: تسحق أوراق الكزبرة وتمزج مع الماء للحصول على معجون،

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