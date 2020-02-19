حريق في كلية التربية الرياضية جامعة البصرة

2020/02/19 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن حريقا اندلع في كلية التربية الرياضية جامعة البصرة.وقال المصدر، ان “حريقا اندلع داخل قاعة المناقشات في كلية التربية الرياضية/ جامعة البصرة في منطقة كرمة علي، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”. واضاف ان “فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق واخمدته”، مشيرا الى ان “اندلاعه

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