فاطمة ناعوت - مافيا الإرهاب … من الداخل (جواب اعتقال)

2020/02/19 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت نعرف عالم الإرهاب من "الخارج”.لأننا ذلك "الخارج"، نحن ضحاياه الذين نتيتّم ونترمَّل ونثكل ونموت على أيادهم.تقريبًا في كلّ بيت مصري وسوري وعراقي، وفي آلاف من منازل العالم، صورة لشهيد، مسلم وغير مسلم، كان في يوم من الأيام أبًا لطفل، أو زوجًا لسيدة، أو أخًا لأشقّاء، أو ابنا لأمٍّ ثكلى لن تجفُّ دموعُها إلا مع تحلّل عظامها في قبر.في كل بيتٍ مكلوم صورة لشهيدةٍ، كانت أمًّا أو أختًا أو حبيبة أو جارةً أ......

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