وكالة الاستخبارات تضبط كدس للعتاد في صلاح الدين

2020/02/19 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ضبطت مفارز استخبارات الجريمة المنظمة المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة /نفط الشمال/ العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، كدس للعتاد في محافظة صلاح الدين.وقال بيان لوزارة الداخلية، تلقته العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “الكدس احتوى على ٧ عبوات ناسفة تعمل بالضغط وعبوتين موجهتين وصاروخين دبابة”.واوضح، انه “تم تفجيرها من قبل […]

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