السفارة الامريكية تخدع 2000 متظاهر عراقي.. وعود بالسفر ومقابلات وهمية ثم الاختفاء

2020/02/19 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلامية بعض المعلومات التي تشير الى قيام السفارة الامريكية بخداع ما يقارب 2000 متظاهر عراقي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.وتفيد المعلومات بان اكثر من 2000 شاب من ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات وقعوا ضحية خديعة أمريكية كانت تهدف لتأطيرهم تنظيميا واستغلالهم بتنفيذ اجنداتها عبر الساحات.وبحسب المعلومات فأن ناشطين يعملون للسفارة الامريكية […]

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