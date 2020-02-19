هبوط اضطراري طارئ لطائرة تابعة لشركة الخطوط الكندية بعد فقدانها أحد إطاراتها أثناء الإقلاع

2020/02/19 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الكندية (Air Canada ) كانت متجهة إلى تورنتو لإعلان حالة طوارئ في الجو بعد سقوط إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.وهبطت الرحلة 715 من طيران كندا من مطار لاجوارديا بأمان بعد الساعة 4 مساءً، أمس الثلاثاء، داخل تورنتو.وقال متحدث باسم شركة الخطوط الكندية Air Canada، إن طائرة […]

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