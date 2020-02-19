المستقلة تنشر 62830 اسم تم إعادته للخدمة في وزارة الدفاع

2020/02/19 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تنشر 62830 اسم مفسوخة عقده وتم إعادته للخدمة في وزارة الدفاع المستقلة / اعلنت وزارة الدفاع عن مجمل ما تم إعادتهم للخدمة لغاية يوم الثلاثاء الموافق 18 شباط 2020، من المفسوخة عقودهم حيث بلغ عددهم 62830 واسم.لمعرفة اسماء المفسوخة عقودهم المعادين الى الخدمة اضغط على الرابط اقرا المزيد: أسماء «الوجبة الرابعة» من الموظفين المعينين […]

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