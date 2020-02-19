2020/02/19 | 10:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تعلن عن ثلاثة مشاريع خدمية انشاء واكساء شوارع في مدينة الناصرية بكلفة 18 مليار دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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