2020/02/19 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فيديو لا يصدق لسيدة تلعب على الكمان أثناء إجراء عملية جراحية في الدماغ تتطلب إزالة ورم بالمخ لها، حيث تم تشخيص مرض داجمار تيرنر، 53 عامًا، بورم كبير بطيء النمو في عام 2013، حيث تطور الورم وأصبح عدواني على الرغم من العلاج الإشعاعي الذى تناولته المريضة، ولجأت السيدة إلى عزف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مريضة تعزف على الكمان أثناء إجراء عملية استئصال ورم بالمخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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