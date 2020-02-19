أثناء انقطاع الكهرباء.. كيف تحفظ اللحوم خارج الثلاجة؟

2020/02/19 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شكّ في أن الثلاجة مهمة جداً لحفظ الأطعمة، على مختلف أنواعها، ذلك لأنها توفر حرارةً متدنيةً ومناسبةً من البرودة يمكن أن تمنع بذلك تكاثر البكتيريا وفساد الطعام بشكل كبير.ولكن، ماذا عن اللحوم؟ وهل من الممكن أن يتمّ حفظها خارج الثلاجة؟ تدخين اللحوم التدخين هي واحدة من أقدم الطرق لحفظ اللحوم بدون ثلاجة.تم […]

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