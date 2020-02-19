غرق 14 مهاجرا قبالة الساحل المغربي

2020/02/19 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأفادت وسائل اعلام مغربية، اليوم الأربعاء، بمصرع 14 مهاجرا بينهم طفلان، جراء غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب الى جزر الكناري الاسبانية.وذكرت منظمة "ووتش ذي ميد آلارم فون" التي تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، عبر "تويتر" أنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب.وفقا للناجين، فقد غرق 14 شخصا، بينهم طفلان".وأضافت المنظمة أن الناجين أفادوا بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخلة"، المدينة الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط.بدورها كتبت هيلينا مالينو، الناشطة في منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي تتواصل مع المهاجرين الساعين للوصول إلى إسبانيا بحرا، عبر "تويتر" أيضا: "كنا نخشى حدوث مأساة وقد حدثت: مصرع 14 شخصا على الطريق المؤدي إلى جزر الكناري".وأرخبيل الكناري الإسباني الواقع في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية، سجل الشهر الماضي وصول 708 مهاجرين غير نظاميين، مقابل 40 فقط في كانون الاول 2019، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.

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