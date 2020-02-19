2020/02/19 | 10:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد أعداد كبيرة من الطلبة إلى ساحة التحرير لإدامة زخم التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافد أعداد كبيرة من الطلبة إلى ساحة التحرير لإدامة زخم التظاهرات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافد أعداد كبيرة من الطلبة إلى ساحة التحرير لإدامة زخم التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).