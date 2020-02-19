مصدر نيابي لـ “العهد نيوز” : الكرد يصرون على المحاصصة

2020/02/19 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر نيابي مطلع، بان الكتل السياسية الكردية، تصر على نظام المحاصصة وتطبيقها في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وقال المصدر لـ “العهد نيوز، ان “هذه الكتل طلبت من علاوي ضمان حصة الكرد في عدد من الوزارات منها وزارة المالية، وباسماء كردية ترشحها هذه الكتل”.

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