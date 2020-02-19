منها الدفاع والداخلية.. الفتلاوي لـ”العهد نيوز”: بعض الوزارات لن تحسم بجلسة التصويت على كابينة علاوي

2020/02/19 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الى ان بعض الوزارات خاصة الداخلية والدفاع لن تحسم بالجلسة النيابية الخاصة بالتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي الوزارية.وقال الفتلاوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “بعض الوزارات وخاصة السيادية منها كالداخلية والدفاع ما يزال النقاش حولها مستمر” مستبعدا ان “يتم تمريرها بالجلسة […]

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