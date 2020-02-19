مصدر مطلع لـ “العهد نيوز” : حكومة علاوي سترى النور الاسبوع المقبل

2020/02/19 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر مطلع في مجلس النواب، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سترى النور في الاسبوع المقبل.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الاربعاء، ان “هناك قناعة عند اغلب الكتل السياسية بالتصويت على تمرير كابينته الوزارية”.

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