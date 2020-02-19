كوريا الجنوبية تؤكد وجود إصابات جديدة بكورونا

2020/02/19 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى […]

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