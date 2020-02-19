العراق بالمرتبة الاولى كاسوأ بلد بسرعة تحميل الانترنت

2020/02/19 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع “Spectator Index” عن احصائية كاسوا انترنت في العالم وقد تصدر العراق البلد الاسوء بسرعة تحميل الانترنت .ونشر موقع “Spectator Index” على صفحته تويتر وتابعته وكالة صدى الاعلام , ان العراق حصل على المركز الاول كاسوا بلد بسرعة تحميل الانترنت في العالم و يليه الجزائر ومن ثم نيبال و اوزبكستان و غانا و

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