2020/02/19 | 11:05 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى 12 ألف دولار.. اعتقال عصابة تتجار بـ"الكلى" في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 11:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصل الى 12 ألف دولار.. اعتقال عصابة تتجار بـ"الكلى" في نينوى) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصل الى 12 ألف دولار.. اعتقال عصابة تتجار بـ"الكلى" في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).