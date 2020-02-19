رئيس القضاء يبحث مع الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

2020/02/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، الأربعاء (19 شباط 2020) مع رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل اليوم، في مكتبه مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني".

وأشار الى ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء (19 شباط 2020) مع مسؤول أمريكي تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية مطالب العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن الأخير "استقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون

بغداد اليوم-بغداد

نشر نصر الشمري، معاون الأمين العام لحركة النجباء والمتحدث الرسمي باسم الحركة، شريطاً مصوراً يظهر فيه هبوط طائرة حربية داخل السفارة الأمريكية.

وقال الشمري في تغريدة على منصة "تويتر" "سفارة الشر، وكر تجسس؟ أم ثكنة

بغداد اليوم- متابعة

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء (19 شباط 2020)، التحالف الدولي الى استمرار تقديم دعمه لقوات البيشمركة، لمواجهة التنظيم، فيما أكد أن داعش هُزم لكنه لم ينته بعد.





وقال بارزاني في حوار مع قناة إيطالية، إن

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