النزاهة: الروتين والابتزاز يقودان مراجعي دوائر الدولة إلى دفع الرشوة

2020/02/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (19 شباط 2020)، أن تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز والإجراءات الروتينيَّة المُعقَّدة، يُعَدَّان السببين الأبرزين اللذين يضطران المراجعين إلى دفع الرشوة.

أظهر استطلاعٌ

وأجرت النزاهة استطلاع للرأي للوقوف على الأسباب التي تؤدِّي إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي أنَّ "المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك تمثَّـلا في تأخير الموظفين بإنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة، وبنسبة (33،12%) لكلٍّ منهما".

وأوضحت الدائرة أن "نسبة 17,09% من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم بيَّـنوا أن سبب دفع الرشوة هو لتسريع إنجاز المعاملة، في حين بيَّـن (16,67%) منهم أن السبب هو كون المعاملة المراد إنجازها غير أصولية.

وأضافت إن "دائرتي التعليم والعلاقات العامَّة والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة، فضلاً عن الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً".

بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (19 شباط 2020)، الجامعات والكليات الأهلية كافة بدفع رواتب منتسبيها من الموظفين والتدريسيين والعمال، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تُنفذ.

وتضمنت الوثيقة الصادرة ع

بغداد اليوم-واسط

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة واسط، الأربعاء (19 شباط 2020)، بوفاة أكبر معمر في المحافظة، عن عمر ناهز الـ 108 عام.

وقال مراسلنا، إن أكبر معمر في محافظة واسط كاظم مصياح گده الخفاجي، قد توفى عن عمر ناهز الـ 108 عام.

وأضاف

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن توجه أكثر من 900 ألف طالب وطالبة لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020.





وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامتحانات انطلقت ف

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