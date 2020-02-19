التعليم توجه الجامعات والكليات الأهلية بدفع رواتب منتسبيها وتهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

2020/02/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغدادوجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (19 شباط 2020)، الجامعات والكليات الأهلية كافة بدفع رواتب منتسبيها من الموظفين والتدريسيين والعمال، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تُنفذ.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الوزارة وتلقتها (بغداد اليوم): "إشارة الى كتاب نقابة الأكاديميين المراقبين المرقم (969 في 5122019) نؤكد الزام جامعاتكم وكلياتكم الاهلية بدفع رواتب منتسبيكم من التدريسيين والموظفين والعمال في توقيتاتها الشهرية دون تأخير، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (19 شباط 2020)، أن تأخير الموظفين إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز والإجراءات الروتينيَّة المُعقَّدة، يُعَدَّان السببين الأبرزين اللذين يضطران المراجعين إلى دفع الرشوة.

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بغداد اليوم-واسط

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة واسط، الأربعاء (19 شباط 2020)، بوفاة أكبر معمر في المحافظة، عن عمر ناهز الـ 108 عام.

وقال مراسلنا، إن أكبر معمر في محافظة واسط كاظم مصياح گده الخفاجي، قد توفى عن عمر ناهز الـ 108 عام.

وأضاف

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (19 شباط 2020)، عن توجه أكثر من 900 ألف طالب وطالبة لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020.





وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الامتحانات انطلقت ف

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