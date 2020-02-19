بارزاني وبايدمير يعتبران التقارب الكوردي والخطاب السلمي ضرورة ملحة

2020/02/19 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في صلاح الدين الشخصية السياسية الكوردية عثمان بايدمير.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني اليوم الاربعاء انه "خلال اللقاء جرى بحث مجمل الأوضاع وآخر المتغيرات والمستجدات في المنطقة، كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر حيال أوضاع ومستقبل الشعب الكوردي في الشرق الأوسط" .

واضاف البيان انه "تم التأكيد على التمسك بالرسالة السلمية لشعب كوردستان وإنتهاج سبل الحوار والتفاهم من أجل معالجة المشكلات" .

وتابع البيان انه "في محور آخر من الإجتماع بين بارزاني و بايدمير، تم إعتبار التقارب بين الأطراف الكوردية والخطاب السلمي القومي المشترك، ضرورة ملحة ".

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