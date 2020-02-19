مخرجات اجتماع تشكيل الحكومة.. هشام الهاشمي

2020/02/19 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: هشام الهاشمي أمس في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حضر السيد عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري واحمد الاسدي وعدنان فيحان… 1- محاولة الوصول الى تسوية تقنع القادة السنة والكرد، برؤية محمد علاوي في تشكيل الكابينة الوزارية.2- مناقشة قانون الانتخابات وموعدها القادم.3-لا يزال محمد توفيق علاوي مصر على عرض كابينة الوزارية قبل […]

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