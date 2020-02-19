التعليم توجه الجامعات كافة بدفع رواتب جميع المنتسبين

2020/02/19 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والكليات الأهلية كافة بدفع رواتب منتسبيها من الموظفين والتدريسيين والعمال، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تُنفذ.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “إشارة الى كتاب نقابة الأكاديميين المراقبين المرقم (969 في 5122019) نؤكد الزام جامعاتكم وكلياتكم الاهلية بدفع […]

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