2020/02/19 | 11:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تخصص ميزانية لمواجهة كورونا ووفيات الصين في ارتفاع

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