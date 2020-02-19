الاقتصاد النيابية تكشف عن انخفاض عمليات الاستيراد بنسبة 40%

2020/02/19 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة استيراد السلع والبضائع خلال الأشهر الماضية إلى 40%، مبينة أن العراق كان يستورد بضائع بنسبة ٩٩ % من دول الجوار خلال الفترة الماضية.وقال عضو اللجنة سعد الخزعلي، إن ” العراق كان يستورد بضائع بنسبة ٩٩ % من دول الجوار خلال الفترة الماضية لكن تلك […]

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