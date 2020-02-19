اجراءات حكومية بتوطين عوائل داعش في نينوى، وايزيديون يعبرون عن رفضهم

2020/02/19 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو بعد موافقة الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة نينوى بفتح مخيم لعوائل عناصر داعش، القادمين من مخيم الهول السوري، في منطقة زمار، الايزيديين يرفضون فتح هذا المخيم.تحدث الناشط الايزيدي” ميرزا دناي” والحائز على جائزة اورورا للسلام، ل “ايزيدي 24” وقال “علمنا من مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي …

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