2020/02/19 | 11:22 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم طائرتين في أستراليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 11:22.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم طائرتين في أستراليا) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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