بعد بلوغه الــ 90 عاماً .. ماذا سيحدث للعراق بعد غيابه؟ رمز الاعتدال والصوت القوي

2020/02/19 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت " وسائل اعلام دولية " تقريرا عن المرجع الديني السيد " علي السيستاني "

وقالت : عندما خضع المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، لعملية جراحية الشهر الماضي إثر إصابته بكسر في عظم الفخذ، كان ذلك مثار قلق في البلد وخارجه، في حين تداول كثيرون صورا لرجل الدين الشيعي على الإ...

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