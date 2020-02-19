هيئة السياحة العراقية تصدر بيانا بشأن فيروس كورونا

2020/02/19 | 11:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت هيئة السياحة العراقية، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن فيروس كورونا.

دعت هيئة السياحة في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، ان "اصحاب المرافق السياحية كافة بإخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا".

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلامة الصحية والجهات ذات العلاقة خاصة في مجال النظافة والشهادة الصحية.

فيما دعت الى سرعة الابلاغ عن اي حالة مشتبه بها بالتنسيق مع الجهات الصحية وذلك لدفع الضرر عن ابناء الشعب العراقي.

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